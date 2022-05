Otto on papukaija, joka puhuu sujuvaa Turun murretta – nämä sanat vetivät omistaja-Lailan sanattomaksi: "Tulee melkein itku"

Hämmästyttävän paljon ja monisanaisesti höpöttävä papukaija nimeltään Otto on saavuttanut lyhyessä ajassa suuren suosion sosiaalisessa mediassa. Facebookin Otto puhuva papukaija -sivuilla on jo lähes 15 000 seuraajaa ja luku kasvaa koko ajan.

Tässä pieni näyte Oton puhelahjoista. Videolla Otto on vähän tuhma, eikä tottele mamiaan Laila Valmetta. Artikkeli jatkuu videon alla.

"Käytöshäiriöinen ja mykkä" papukaija muuttuikin höpöttäjäksi

Huvittavaa on myös se, että Otto puhuu selvää Turun murretta.

– Mieheni on sieltä kotoisin. Ja itsekin olen aikoinaan muuttanut Oulusta Turkuun. Otto on matkustanut meidän kanssamme paljon eri maissa, mutta suomen kieli on sille se juttu.