Kuka johtaa Suomen "Nato-orkesteria"? Onko pakko auttaa, jos Nato-maassa syttyy sota? Paljonko jäsenyys maksaa? Asiantuntijat vastasivat MTV:n katsojien kysymyksiin

Tähän artikkeliin on koottu osa kysymyksistä, joihin vastataan joko tekstin tai videoklipin muodossa.

Kuka johtaa Suomen "Nato-orkesteria?"

Mikä on Nato?

– Nato on Pohjois-Atlantin puolustusliitto. Se on ennen kaikkea puolustusliitto, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä kriisejä ja tuoda rauhaa euroatlanttiselle alueelle.