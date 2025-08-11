Joutuuko Ukraina luopumaan alueistaan? Naton pääsihteeri: "Tosiasiat pitää tunnustaa"

Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan sopimuksessa tulisi tunnustaa se tosiasia, että Venäjä hallitsee osaa Ukrainan alueista.

Puheet Ukrainan sodan neuvotteluista käyvät kuumana. Presidentti Vladimir Putinin ja Donald Trumpin neuvottelut Alaskassa ovat herättäneet kysymyksiä siitä, millaisia ehtoja siellä mahdollisesti esitetään rauhan saavuttamiseksi.

Spekulaatioissa on puhuttu mahdollisista alueluovutuksista. Australialaisen ABC Newsin mukaan Naton pääsihteeri Mark Rutte myönsi Venäjän hallitsevan osaa Ukrainan sotaa edeltäneestä alueesta.

– Kysymys on siitä, miten edetä tulitauon jälkeen ja mitä se merkitsee Ukrainan turvallisuustakuille. Jos Venäjän hallussa olevat alueet tunnustetaan osaksi sopimusta, sen on oltava tosiasioiden tunnustamista.

Ukraina otettava mukaan neuvotteluihin

Trump on ehdottanut jonkinlaista alueiden vaihtoa siitä hyvästä, että rauha saadaan aikaiseksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on torjunut Ukrainan alueiden luovuttamisen tulitauon aikaansaamiseksi.

Zelenskyi on myös vaatinut, että Ukraina olisi mukana neuvotteluissa. Monet Euroopan maat ovat ilmaisseet, ettei neuvotteluja pitäisi käydä ilman Ukrainaa.

Rutte sanoi, että Alaskassa järjestettävä huippukokous on tärkeä testi Ukrainan sodan lopettamiseksi.

– Toivotaan, että perjantai on tärkeä askel siinä prosessissa. Kyse on alueista. Kyse on tietysti turvallisuustakuista, mutta myös ehdottomasta tarpeesta tunnustaa, että Ukraina päättää omasta tulevaisuudestaan.