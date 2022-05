Tällaisen "henkisen harppauksen" suomalaiset ovat ottaneet Nato-kevään aikana – "Suomettuneisuuden aikakausi jää historiaan"

Kulunut viikko on ollut historiallinen, sillä Suomi on ottanut suuria harppauksia Nato-polullaan.

Penttilä on itse ollut Naton kannalla jo pitkään. Jäsenyys antaisi hänen mukaansa Suomelle turvatakuut, jotka turvaavat Suomen puolustuksen myös tulevaisuudessa, eikä Suomi ei olisi jatkossa sotilaallisesti yksin.

– Kyllä suomettuneisuuden aikakausi jää historiaan. Niin kauan kuin emme ole olleet Natossa, on aina ollut pelko siitä, että mitä jos Venäjä alkaa yksin painostamaan Suomea – livahdetaanko me silloin takaisin "suomettumismalliin". Tämän jälkeen on selvää, että ei livahdeta, Penttilä pohtii.