Näin vuolain sanoin valtiojohdon Nato-päätöksentekoa kehutaan – historiallisella päivällä nähdään myös "syvällinen sattuma"

Tänään niin ikään presidentti Niinistö ja pääministeri Marin astuivat median eteen. He kertoivat, että tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on kokouksessaan päättänyt, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, kun eduskuntaa on kuultu asiassa.