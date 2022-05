Suomi taas pääuutisena maailmalla – näin historiallinen Nato-päätös nousi kansainvälisiin otsikoihin

Kulunut viikko on ollut historiallinen, sillä Suomi on ottanut suuria harppauksia Nato-polullaan. Torstaina presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoivat yhteisellä tiedotteella oman Nato-kantansa yksiselitteisesti: Molemmat kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä, jota Suomen tulisi hakea "ensi tilassa", siis viipymättä.

Kansainväliset mediat seurasi tiedotustilaisuutta tarkasti

Tänään niin ikään presidentti Niinistö ja pääministeri Marin astuivat median eteen. He kertoivat, että tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on kokouksessaan päättänyt, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, kun eduskuntaa on kuultu asiassa.