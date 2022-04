Ulkoministeri Haavisto brittilehdelle: Venäjän ydinaseet ovat nyt Suomen suuri huoli – "Minulla on oltava siihen vastaus"

– Venäjän naapureille puheet epätavanomaisten aseiden, kuten taktisten ydinaseiden ja kemikaalisten aseiden käytöstä, ovat hyvin epämukavia, Haavisto sanoo The Guardianille.

– Tämä on hyvin huolestuttava seikka meidän kannaltamme. Tämä on käynnistänyt Suomessa keskusteluita meidän omasta turvallisuustilanteestamme Euroopassa, Haavisto jatkaa.

Eduskunta on tällä viikolla alkanut käydä läpi Suomen turvallisuusselontekoa. Käytännössä keskustellaan siitä, pitäisikö Suomen hakea Nato-jäsenyyttä. Eri kyselyjen mukaan reilusti yli puolet suomalaisista kannattaa Natoon liittymistä.

– Suomen turvallisuusympäristö on dramaattisesti muuttunut Venäjän 24. päivä helmikuuta Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen, Haavisto totesi.

"Arvostamme rauhallista rajaa"

Haaviston mukaan Suomessa on pantu merkille, että Venäjä on entistä halukkaampi tekemään riskialttiita sotilasoperaatiota ja hyökkäämään 100 000 sotilaan voimalla ilman yleistä liikekannellepanoa.

– Venäjän käytös on arvaamattomampaa. Georgiassa 2008 ja Krimin niemimaalla 2014 Venäjän voidaan katsoa ottaneen harkittuja riskejä, Haavisto arvioi.

– Nyt erona on se, että Venäjän alkuperäisenä tarkoituksena tässä sodassa oli vaihtaa 40 miljoonan asukkaan hallinto. Se on korkean riskin operaatio Venäjälle ja maa näytti, että on valmis ottamaan sen riskin, Haavisto jatkaa.