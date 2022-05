Ulkoministeriö on jo lähettänyt Natolle sopimukset, joihin Venäjä voisi vedota protestoidessaan – koskevat Ahvenanmaata ja Suomen suhteita Venäjään

– On mahdollista, että Venäjä ilmaisee kantansa nootilla tai suullisesti ja katsoo, että joiltain osin on sopimuksen vastaista toimintaa, arvioi Suvanto.

Muillakin Nato-mailla on kahdenvälisiä Venäjä-sopimuksia kuin Suomella

Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Venäjä-suhteiden kannalta on Nato-prosessissa arvioitu kolme turvallisuuspoliittisesti merkittävää kokonaisuutta: Suomen ja Venäjän välinen valtiosopimus vuodelta 1992, Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 sekä Ahvenanmaan demilitarisointia koskevat sopimukset.

Aika ajoin julkisuudessa on noussut esiin, voisiko tämä sopimus vaikeuttaa Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä. Ulkoministeriössä on nyt katsottu, ettei sopimuksen vuoksi estettä ole.

– Peruslähtökohta on, että Nato on puolustusliitto, jonka tärkein tehtävä on taata jäsenmaiden turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin. Naton toimintaa ei ole suunnattu mitään valtiota vastaan, toteaa oikeuspäällikkö Suvanto.