Risto E. J. Penttilä ennusti Suomen Nato-askeleet häkellyttävän tarkasti jo joulukuussa – "Olen surullinen siitä, että olin oikeassa"

"Ohhoh, siinä tulikin kova ajatus"

– Jos tämä tilanne kärjistyy nyt talvella – niin kuin mahdollista on – tulemme tilanteeseen, jossa ensin käytetään pakotteita Venäjää vastaan, tulee vastapakotteita, vielä tulee pakotteita – nekään eivät tule riittämään, Penttilä ennusti A-talkissa joulukuussa.

– Mitä Nato tekee? Sotaan ei lähdetä, se on selvä asia, jolloin Naton pitää jollain tavalla osoittaa, että olemme yhtenäisiä ja vahvoja. Ja silloin tulee Suomelle kysymys, oletteko mukana vai ette, Penttilä jatkoi ennustettaan.

Penttilä totesi jo joulukuisessa haastattelussa, että tilanne Venäjän ja Ukrainan välillä on vakavampi kuin Suomessa käytävä keskustelu antaa ymmärtää.

Miltä tarkka ennustus tuntuu Penttilästä nyt?

Nyt, noin puoli vuotta myöhemmin, Penttilä ei pullistele häkellyttävän tarkalla ennustuksellaan – tunnelma on oikeastaan juuri päinvastainen.

Vaikka maailman turvallisuuspoliittista ympäristöä järisyttänyt tilanne on Penttilästä surullista, hänen mukaansa Suomen kannalta kaikki on kuitenkin kääntynyt parhain päin.

– Tämä asia on hoidettu hienosti. Ensin kansa antoi ikään kuin ohjeen, että valtiojohdon on tämä hoidettava, ja valtiojohto on sen hienosti hoitanut. Siihen olen erittäin tyytyväinen, Penttilä muotoilee.