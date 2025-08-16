CNN: Ukrainalle oli tarjottu turvatakuita ilman Naton osallisuutta

CNN:n mukaan Ukrainalle oli tarjottu turvatakuita ilman Naton osallisuutta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Truth Social -tilillään, että sekä tapaaminen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa että Euroopan johtajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut menivät hyvin.

Trump sanoo, että kaikkien osapuolten mukaan suora rauhansopimus on parempi kuin aseleposopimus. Trumpin mukaan aseleposopimuksilla ei usein ole tapana olla pitäviä.

Jos Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin maanantainen vierailu Washingtonissa sujuu hyvin, Trumpin mukaan sen jälkeen on tarkoitus sopia uudesta tapaamisesta Putinin kanssa.

– Potentiaalisesti miljoonia henkiä pelastetaan, Trump julisti.

CNN: Ukrainalle turvatakuita, ei Natoa

CNN:n haastatteleman eurooppalaisen virkamiehen mukaan Trumpin kanssa käydyissä keskusteluissa puhuttiin Naton viidennen artiklan tyyppisistä turvatakuista Ukrainalle.

Turvatakuissa olisi mukana Yhdysvallat sekä Euroopan maita.

Virkailijan mukana turvatakuisiin ei kuitenkaan kuuluisi Naton osallisuutta.

Naton viidennellä artiklalla viitataan Naton kollektiiviseen puolustukseen, jos johonkin jäsenmaista hyökätään.

CNN:llä ei ollut tietoa turvatakuiden tarkoista yksityiskohdista tai siitä, miten takuut toteutettaisiin.

Trump ei ole ollut halukas vetämään yhdysvaltalaissotilaita mukaan Ukrainan sotaan. Jotkut Euroopan maat ovat ehdottaneet eurooppalaisista sotilaista koostuvia rauhanturvaajajoukkoja Ukrainaan.