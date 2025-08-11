Hornetit harjoittelevat ilmatankkausta USA:n Stratotankerin kanssa

Ilmavoimien F/A-18 Hornet -lentäjät harjoittelevat Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135 Stratotanker -ilmatankkauskoneen kanssa tällä viikolla, kertoo Ilmavoimat.

Ilmatankkausharjoittelua lennetään Suomen ilmatilassa 11.–15. elokuuta.

Ilmatankkausharjoittelussa hävittäjälentäjät saavat ilmatankkauskelpuutuksia. Ilmatankkauskelpuutuksen suorittaminen ja ylläpitäminen on osa suomalaisten hävittäjälentäjien lentokoulutusta.

Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjät lentävät kotitukikohdistaan Karjalan, Lapin ja Satakunnan lennostoista.

Karjalan lennosto toteuttaa koulutustapahtuman yhteistyössä Ison-Britannian Mildenhallin lentotukikohtaan sijoitetun Yhdysvaltain ilmavoimien 100. ilmatankkauslennoston kanssa.

