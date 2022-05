Pelätty "harmaa aika" Nato-prosessissa alkoi – Niinistö kertoo, miksi eilinen puhelu Putinin kanssa lievensi huolia

Presidentti Niinistö on aiemmin ilmaissut huolensa siitä, että Venäjä voisi kohdistaa Suomeen ilkeyksiä aikana, jolloin Suomen Nato-hakemusta ei vielä ole lopullisesti hyväksytty.

– En usko, että tämä päivä on mitenkään käänteentekevä. Mitään välitöntä uhkaa Suomea kohtaan ei ole, ja tilanne vaikuttaa rauhallisella. Totta kai tilannetta seurataan.

– Puolustusvoimien valmiutta säädellään tilanteen mukaisesti. Mihinkään radikaaleihin muutoksiin ei ole ollut tarvetta viime päivien tai viikkojen aikana. Kyllä Puolustusvoimat on vahvasti hereillä vuorokauden ympäri ja suomalaiset voivat nukkua yönsä rauhassa.

"Saattaa olla hyvin, että sitä halutaan vältellä"

Venäjä on toistuvasti todennut , että Suomen liittymisellä Natoon olisi sotilaallispoliittisia seurauksia.

– Näitä reaktioita on kuultu vuodesta 2016 asti julkisestikin. Ne reaktiot, joita eilen kuulin, olivat kyllä lievempiä kuin mikään tähänastisista.

– Venäjä on seurannut, mitä Suomessa on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen ja erityisesti viimeisten kahdeksan vuoden aikana eli Krimin (valtauksen) jälkeen. Saattaa olla, että siellä on huomattu, että niin pitkällä ne ovat, että vain päätös puuttuu.