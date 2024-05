"Ne oli niinku nuorempii ja ne oli lapsii" – Koulusurman valmistelusta syytetty nainen katsoi koulun ikkunasta sisään ja päätti kääntyä takaisin

"Se oli se kriittinen hetki"

– Ja sit mä, niinku, ku mä pysähdyin siihen hetkeks ja mä katoin sinne sisälle, ni... siel, niinku kulki ihmisii. Ja ne oli, niinku nuorempii ja ne oli lapsii. Ja no, se oli se kriittinen hetki, et sit mä, niinku katoin niit ihmisii ja mä vaan mietin, et ei, et en mä haluu mitään sellasta.