Mikä sai koulusurmaa suunnitelleen kääntymään takaisin? Näin vastaa epäilty itse

– Uskon, että pidän niitä yhtä hirvittävinä tai hirvittävämpinä kuin kaikki täällä, koska olen ollut niin lähellä sitä. Ei ole oikein sanoja – muuta kuin, että se on kauheaa, nainen sanoi tiistaina kuulemisessaan.

"Tuli vahvasti vaan se, että en pysty"

Syytetty: Luopuminen tapahtui asteittain

– Se into, joka oli 2022, se on laskenut, että enemmänkin se ajan kuluminen antoi aikaa ajatella ja kohdallani se on mennyt niin, että olen pikemminkin alkanut kyseenalaistamaan sitä ja epäröimään.