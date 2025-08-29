Kouluiskua suunnitelleen naisen tuomio säilyi ennallaan hovioikeudessa

Viime vuonna kouluiskun valmistelusta tuomittu vaasalaisnainen oli mielentilatutkimuksen mukaan tekoaikaan syyntakeinen, ilmenee hovioikeuden tuomiosta.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden aiemmin antamaa kolmen vuoden ja kahden kuukauden vankeustuomiota.

Poliisi otti naisen kiinni maaliskuussa 2024 samana päivänä, kun hän oli julkaissut sosiaalisessa mediassa videon kouluhyökkäysaikeistaan.

Evita Enni Bettiina Kolmonen on myöntänyt, että hän on ollut kiinnostunut koulusurmista ja että hänen suunnitelmassaan on ollut aiempia vastaavia tekoja muistuttavia piirteitä.

Aiemmassa oikeudenkäynnissä hän kertoi, mitä ajattelee koulusurmista nykyään.

– Uskon, että pidän niitä yhtä hirvittävinä tai hirvittävämpinä kuin kaikki täällä, koska olen ollut niin lähellä sitä. Ei ole oikein sanoja – muuta kuin, että se on kauheaa, Kolmonen sanoi.

Evita Enni Bettiina Kolmonen on myöntänyt, että hän on ollut kiinnostunut koulusurmista.Str / Lehtikuva