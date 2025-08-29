Kouluiskua suunnitelleen naisen tuomio säilyi ennallaan hovioikeudessa

2:48imgNäin kouluampumista valmistelleen naisen kiinniotto tapahtui – mukana huomattava varustus.
Julkaistu 29.08.2025 12:15

MTV UUTISET – STT

Viime vuonna kouluiskun valmistelusta tuomittu vaasalaisnainen oli mielentilatutkimuksen mukaan tekoaikaan syyntakeinen, ilmenee hovioikeuden tuomiosta.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden aiemmin antamaa kolmen vuoden ja kahden kuukauden vankeustuomiota.

Poliisi otti naisen kiinni maaliskuussa 2024 samana päivänä, kun hän oli julkaissut sosiaalisessa mediassa videon kouluhyökkäysaikeistaan. 

Evita Enni Bettiina Kolmonen on myöntänyt, että hän on ollut kiinnostunut koulusurmista ja että hänen suunnitelmassaan on ollut aiempia vastaavia tekoja muistuttavia piirteitä.

Aiemmassa oikeudenkäynnissä hän kertoi, mitä ajattelee koulusurmista nykyään.

– Uskon, että pidän niitä yhtä hirvittävinä tai hirvittävämpinä kuin kaikki täällä, koska olen ollut niin lähellä sitä. Ei ole oikein sanoja – muuta kuin, että se on kauheaa, Kolmonen sanoi.

LK2908 Vaasan koulusurmaa suunnitellut Evita KolmonenEvita Enni Bettiina Kolmonen on myöntänyt, että hän on ollut kiinnostunut koulusurmista.Str / Lehtikuva

Lue lisää: "Ne oli niinku nuorempii ja ne oli lapsii" – Nainen kertoi kuulustelussa, kuinka hän katsoi koulun ikkunasta sisään ja päätti kääntyä takaisin

Lisää aiheesta:

Nainen tuomittiin käräjillä kouluiskun valmistelusta – nyt hovi antaa tuomionVaasalaisnaiselle vankeutta koulusurman suunnittelusta: Oli valmistellut hyökkäystä pitkäänNuorta naista syytetään koulusurman valmistelusta – oikeus antaa tänään tuomion tai välituomion asiassaSyyttäjä: "Halusi tappaa mahdollisimman monta" – Hovioikeus antaa tänään tuomion Kuopion kouluhyökkäyksestäHovioikeuden määrä kuulla Kuopion kouluhyökkääjää – kauheuksissa kuoli 23-vuotias nainen ja loukkaantui kymmenkunta ihmistäVäkivaltaiskun suunnittelusta nyt vangittu mies on istunut aiemmin vankilassa samanlaisesta rikoksesta – aikoi iskeä yliopistolle tarkoituksenaan tappaa kymmeniä ihmisiä
OikeudenkäynnitVaasaHovioikeusRikos

Tuoreimmat aiheesta

Oikeudenkäynnit