Oikeuden mukaan vihjailevat kuntavaalimainokset sai poistaa.

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa jutussa, joka koski perussuomalaisten vaalimainosten poistamista muun muassa bussipysäkeiltä vuoden 2021 kuntavaalien alla.



Mainosten oli katsottu vihjaavan maahanmuuttajien suosimiseen Helsingin vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa.



Perussuomalaiset ja sen Helsingin paikallisjärjestö nostivat mainosten poistamisesta syytteen Helsingin kaupungin liikennelaitoksen silloista toimitusjohtajaa vastaan.



Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteen viime vuoden toukokuussa, eikä hovioikeus myöntänyt jutulle jatkokäsittelylupaa. Koska korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa, hovioikeuden päätös jää voimaan.