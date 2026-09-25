Heinolassa nähtiin viime joulukuussa traaginen esimerkki siitä, miten hyvin vähäpätöiset syyt ovat toimineet motiivina hyvin vakavalle väkivallalle.

Oli itsenäisyyspäivän aatto vuonna 2025. Viittä yli puolenyön neljä nuorta miestä – 18-, 21- ja kaksi 20-vuotiasta – saapuivat Maxi Grillille hakemaan yöpalaa. He olivat tulossa noin kilometrin päästä, jossa vietettiin yhden nuoren nuoremman veljen 18-vuotisjuhlia. He olivat juoneet reilusti alkoholia.

Suurin piirtein samaan aikaan nyttemmin 30-vuotias Santtu Sakari Poutanen poistui ravintola Iloisesta Kulkijasta yksin Maxi Grillin suuntaan. Hän oli tukevassa humalassa ja hänen kävelynsä horjuvaa. Matkan varrella hän oli kaatua päin apteekin ikkunaa.

Nuoret istuivat pöydässä, kun Poutanen saapui sisään. Nelikko ei aluksi kiinnittänyt tähän mitään huomiota, mutta pian he havahtuivat grillin loossissa nuokkuvaan Poutaseen.

18-vuotiaalle oli tavallista mennä humalassa juttelemaan muille ihmisille. Niin hän teki tälläkin kertaa ja ryhtyi jututtamaan Poutasta.

– Menimme (21-vuotiaan) kanssa hänelle yhdessä juttelemaan, 18-vuotias kertoi poliisille kuulusteluissa.

Nuoret kyselivät Poutasen juomisesta ja innostuivat pilkantekoon. Toinen 20-vuotiaista ryhtyi kuvaamaan Poutasta puhelimellaan.

Mies ei juurikaan reagoinut nuorten tekemisiin.

– Se oli tosi yksipuolista. En tiedä oliko hän humalassa vai aineissa. Jotain hän sanoi, kun kysyin häneltä onko humalassa, niin hän sanoi, että joo ja näytti peukkua.

Mies havahtui kuvaamiseen vasta siinä vaiheessa, kun grillin työntekijä käski lopettamaan sen.