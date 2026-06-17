Portugali ja Kongo etenivät K-lohkon avausottelussa tauolle 1–1-tasatilanteessa. Ottelun suuri ennakkosuosikki Portugali vaikutti pitävän johtonsa taukovihellykseen asti, mutta Kongon Yoane Wissa puski 1–1-maalin lisäajalla.
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Osuma oli samalla Kongon demokraattisen tasavallan historian ensimmäinen maali MM-tasolla.
Portugali oli tuohon mennessä johtanut ottelua 45 minuuttia PSG:n keskikenttätähden Joao Nevesin taidokkaalla puskulla takanurkkaan.
– Fantastinen keskitys Pedro Netolta. Keskuspuolustajan peliasento on huono, eikä hän tiedosta, että Neves on tulossa pimeältä puolelta, MTV Urheilun asiantuntijana toimiva Joel Pohjanpalo kuvaili.
1:26Reilut viisi minuuttia se vaati: Joao Neves nikkasi Portugalin 1–0-johtoon Kongoa vastaan
Myös Kongon tasoitus oli pääpelaamisen malliesimerkki. Newcastlessa heikon kauden pelannut Yona Wissa puski kaikessa rauhassa maalin edestä pallon Portugalin maaliin.
– Portugali puolustaa tässä erittäin huonosti, koska tilanteessa on melkein kolme pelaajaa erittäin vapaana. Missään nimessä en halua ottaa mitään pois maalista, koska se pallo pitää laittaa tuosta vielä sisään, Pohjanpalo sanoi.