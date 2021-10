Kommentti: Provosoiva Marin yrittää muuttaa demarien tarinaa boomereista zoomereihin, vaikka some ärjyy vastaan – mutta onko SDP puolueena siihen valmis?

Monelle politiikkaan vakavasti suhtautuvalla on tuntunut olevan liika a, että kun velkataakka kasvaa ja teho-osastot täyttyvät koronarokottamattomista, pääministeri meikkaa ja harjaa televisiossa hampaitaan Chemical Brothersin tahtiin ja kemuttaa Pete Parkkosen ja Diandran kanssa.

– Välillä tuntuu, että pelkkä olemassaoloni on provokaatio joillekin, Marin kommentoi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä sunnuntaina.

Mitä Ahti Karjalaisen Instassa olisi ollut?

Marinin mukaan kaikki mitä hän tekee tai julkaisee, kiinnostaa ja siitä uutisoidaan, onhan hän pääministeri. Tällöin on myös selvää, että kaikesta mitä hän tekee, tehdään osin väkisinkin poliittista.

Huomion taso on aivan toista verrattuna esimerkiksi Urho Kekkosen ja Marinin tapaan Suomen nuorimpana ( 39-v. vuonna 1962 ) pääministeriksi valitun Ahti Karjalaisen aikaan, jolloin Kesärannassa sattui ja tapahtui vaikka ja mitä – etenkin niitä kosteita saunailtoja. Niistä ei otsikoita revitty, ennen kuin Karjalaisen alkoholismi oli edennyt liian pitkälle 1980-luvulla.

Boomereista kipakasti zoomerien suosioon

Boomer-postaus oli avoin syöttö Marin-kriitikoiden lapaan, sillä demarien kannattajakunta on Suomen vanhinta – jopa boomereitakin vanhempaa. Ja niinpä postauksesta närkästyttiin ja mukanärkästyttiin. Somen misogynistisin pääty ei pelkää kommentoida omalla nimellään Marinia teinipissikseksi tai demariprinsessaksi (termit suoria lainauksia uutisen herättämästä keskustelusta MTV Uutisten Facebook-kommenteista). Marinilla on ollut poliittisen uransa aikana tapana vastata saamaansa kritiikkiin kipakasti – ja sellaiseksi voidaan tulkita tämä viimeisin postauskin.

Marin haluaa muuttaa demarien tarinaa geriatriapuolueesta, jonka ainoana nuorisolaisena pidettiin Osku Pajamäkeä vielä, kun nykyään yli viisikymppinen Pajamäki lähenteli neljääkymppiä. Kuntoileva, kotiaan lähes maanisesti siivoava ja samalla Suomea johtava Marin on saanut jo nuorten suosion, mutta on melkoinen taakka saada suosio laajenemaan myös koko puolueelle, kun nuoriin on jo vuosia vedonnut lähinnä vihreä, kokoomuslainen tai perussuomalainen aate.