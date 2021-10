Kommentti: Marinin kiiltokuva murenee – SDP syyttää keskustaa pääministerin mustamaalaamisesta

Pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) eivät ole viime aikoina toisiaan halailleet saatikka Kesärannassa saunoneet. Sen sijaan sekä SDP:n että keskustan eduskuntaryhmissä on viime viimeksi tänään puitu hallituksen tilannetta.

Päähallituspuolueiden välejä on lämmitelty kevään kehysriihestä lähtien, jolloin SDP ja keskusta kiistelivät talous- ja työllisyyslinjoista lähes hallituksen kaatumisen partaalle.

Keskustassa juonittelu ja pääministerin mustamaalaaminen kiistetään yksiselitteisesti. Keskustan mielestä Marin itse on sotkenut asioita ja iskee valtiovarainministeripuolue keskustaa sen kipeisiin kohtiin. Eli muun muassa niihin, joista viime kevään budjettiriihessä verisesti kiisteltiin.

Pettääkö kepu aina vai onko SDP sekaisin kuin seinäkello?

Marin sanoi Kurvisen vetäneen välistä, koska veikkausrahoista jaettavista kulttuuriavustuksista oli määrä vielä neuvotella. Kurvisen infon jälkeen niistä neuvoteltiinkin, minkä seurauksena kaikki veikkauksen edunsaajat välttyivät hallituksen yhdessä ensi vuodeksi sopimilta säästöiltä. Lasku valtiolle on ensi vuonna 77 miljoonaa euroa.

Hallitus arvioi ensi keväänä työllisyys- ja ilmastotoimien onnistumista. Kehysriihikin on edessä. Pääministeri Marinin on syytä saada joukkueensa yhteispeli toimiman paremmin tai edessä sirkus vailla vertaa. Voi olla, ettei sitä tarvitse odottaa edes kevääseen.

SDP:n eläketempusta kärsivät kaikki vaaliehdokkaat

Jos pääministerin toiminta on herättänyt ihmetystä, niin hämmästeltävää riittää myös SDP:n eduskuntaryhmässä.

Vaatimus nosti tukan pystyyn paitsi lähes kaikissa muissa puolueissa, niin myös SDP:n sisällä. Jollei koko tempaus ole ovela juoni ja kaksilla rattailla ratsastusyritys aluevaalien alla, niin sitä on vaikea millään taloudellisella tai edes poliittisella järkisyyllä ymmärtää.

Mutta pullon henki on vapautettu ja yksi on varmaa: demareitten eläketempusta kärsivät kaikki ehdokkaat, jotka tapaavat eläkeläisiä vaalitilaisuuksissaan. Paras siis keksiä taitettuun indeksiin ja muihin eläkekorotuksiin vastaus, jossa pystyy mielistelemään valehtelematta. Tai jos omatunto antaa periksi, luvatkaa vielä enemmän kuin demarit.

Sanna ja Ilmari – bestispari herättää närää ja biletys puhuttaa

Poliittisten kolhujen lisäksi myös pääministeri Sanna Marinin henkilökohtainen elämä on viime aikoina saanut poliittisia ulottuvuuksia.

Marinin ja kansanedustaja Ilmari Nurmisen (sd.) jatkuva yhteisesiintyminen some-julkisuudessa ja muualla, on herättänyt ihmettelyä ja arvostelua jopa SDP:n eduskuntaryhmässä.

Marin on perustellut yhteiskuvia ja yhdessäoloa sillä, että Nurminen on hänen pitkäaikainen ystävänsä. Kaikki puoluetoverit eivät kuitenkaan katso hyvällä sitä, että pääministeri antaa ilmaista julkisuutta vain yhdelle tai muutamille heistä.

Viime aikoina Marinin imagoa ovat muokanneet myös huhut hänen vapaa-ajanvietostaan. Raskaan korona-ajan jälkeen nuoren pääministerin sanotaan muuttuneen. Muitakin rientoja on ollut kuin kohuttu Kesärannan muusikkotapaaminen.

Punamulta-sota ei lupaa hyvää hallituksen jatkolle

Pääministerillä on toki oikeus juhlia ja elää omaakin elämää. Raskaan työn ohessa se on varmasti jopa suotavaa. Sille ei kuitenkaan voi mitään, että pääministeri on julkisen huomion kohteena myös yksityiselämässään. Sen ovat vuorollaan saaneet kokea muutkin pääministerit.