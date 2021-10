Sanna Marinin "boomer-päivitys" sai poliitikot takajaloilleen: "Me boomerit otetaan heti coolimmin, kun pääministeri lopettaa juhlimisen"

Marinin tarinassa on kuva hymyilevästä pääministeristä, jonka takana seisoo kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.). Videon äänenä on muusikko Benjamin Peltosen Boomeri-kappaleen kertosäe, jossa ”boomereita kehotetaan pistämään jäitä hattuun ja ottamaan coolimmin ja relaamaan, jotta nämä eivät olisi debby downereita”.

Marin viittasi päivityksellään ilmeisesti tapaan, jolla hänen vapaa-ajan viettoaan on kommentoitu mediassa ja politiikan piireissä viime päivinä.

Huomiota ovat saaneet muun muassa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa järjestetyt illanvietot, joihin on osallistunut esimerkiksi viihdemaailmasta tunnettuja nimiä.

"Puheenjohtaja-pääministeri kettuilee puolueensa ydinkannattajille"

– Joka päivä oppii jotain uutta. En ollut kuullutkaan ”boomerista”! Mikäköhän se on ruotsiksi? Jos olisimme USA:ssa se tarkoittaisi vuosina 1946–1964 syntyneet, , Henriksson kirjoittaa Twitterissä. –Jos tulkinta on sama Suomessa niin silloinhan meillä on viisikossa myös yksi! Hyvä niin!