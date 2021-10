Pöllöraadissa paljastus: "Olen ollut Kesärannan saunassa"

– Enkä paheksu Kesärannassa käyntiä. Tiedän, että siellä on muutama toimittajakin saattanut käydä, Kärki paljasti.

Katso ensimmäinen puolisko Pöllöraadin keskustelusta:

Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä .

Onko Marinin julkisuuskuva muuttunut?

Pääministerin yleisempikin julkisuuskuva on ollut tapetilla esimerkiksi Maria Veitolan ohjelman vuoksi. Jaksossa oltiin yökylässä Marinin luona, ja pääministeri kertoi muun muassa siivoavansa ja teki fetapiirakkaa.

Kärjen mielestä siinä on vaaransa, jos poliitikko avaa omaa yksityiselämäänsä.

– Hänestähän (Kekkosesta) myös sanottiin, että hän oli ensimmäinen presidentti, joka osasi visuaalista puolta, televisiota ja valokuvia hyödyntää. Sanna Marin on ilmeisesti ensimmäinen Instagram-pääministeri, Neihum väläytti.

– Hän jakaa Instagramissa fetapiirakkareseptejä ja muuta ja ihan hyvä näin, saa varmasti uusia ihmisiä kiinnostumaan politiikasta. Henkilökohtaisesti toivoisin pääministeriltä vastausta vaikka siihen, miten Suomi vastaa EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen jatkoon. Ymmärrän, että se on aika tylsä aihe, totesi Kärki.

– SDP:n sisältäkin tulee kritiikkiä ja sitä vuodetaan julkisuuteen. Se on merkki siitä, että edellisestä puheenjohtajavaalista on saattanut jäädä kaksi leiriä jäädä elämään. Nyt ehkä nähdään paikka (vaikuttaa Marinin asemaan). Se on tässä poliittisesti kiinnostava asia.