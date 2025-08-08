Sanna Marinin tytär aloitti koulutaipaleensa – tunteikas päivitys: "Melkein itkin"

Sanna Marinin ja Markus Räikkösen tytär Emma aloitti koulun.

Ex-pääministeri Sanna Marinin tytär Emma aloitti eilen koulutaipaleensa. Marin julkaisi Instagramin tarinoissaan kuvan, jossa näkyy lasten kenkiä. Musiikiksi Marin oli laittanut tunteikkaaseen tarinaan Van Halenin kappaleen Jump.

– Siinä se oli. Ensimmäinen koulupäivä. Melkein itkin, Marin kirjoitti kuvan yhteyteen englanniksi.

Marinen ja hänen ex-miehensä Markus Räikkösen Emma-tytär syntyi tammikuussa vuonna 2018. Pariskunta erosi vuonna 2023. Marin on pitänyt tyttärensä pois julkisuudesta, eikä ole julkaissut hänestä kasvokuvia

Vuonna 2022 Marin puhui tyttärestään Anna-lehdelle, ja kertoi Emman olevan iloinen ja touhukas lapsi.

­– Olen ihmeissäni, mitä kaikkea hän jo osaa. Hänen isänsä on opettanut hänelle vaikka mitä. Emma osaa jo aakkoset ja vähän kirjoittaa sekä laskea. Englantiakin hänelle on hieman opetettu, Marin kertoi tuolloin Annalle.