Miten pääministerin bilekohu vaikuttaa videoissa esiintyviin vaikuttajiin? Tutkija: "Lyhyellä aikavälillä haitallista – mutta heihin liittyy kiinnostava aura"

Kohu tuo myös näkyvyyttä

Marinin juhlintakohussa on ollut mukana useita julkisuuden henkilöitä, joiden sosiaalisen median kanavilla on tuhansia seuraajia. Muun muassa laulaja-lauluntekijä Alma Miettisellä on kuvapalvelu Instagramissa noin 117 000 seuraajaa. Alma nähtiin myös Kesärannassa lokakuussa 2021 järjestetyssä musiikkialan tilaisuudessa, jonka Marin järjesti alan edustajille.

Mallilla ja vuoden 2012 Miss Suomi -kilpailun ensimmäisellä perintöprinsessalla Sabina Särkällä seuraajia on myös noin 92 000. Särkkä esiintyi runoilija ja ihmisoikeusaktivisti Natalia Kallion kanssa vähäpukeisena suutelemassa Kesärannassa otetussa Kesärata 22 -kuvassa, joka oli julkaistu Särkän Tiktok-tilillä. Tilillä on noin neljä tuhatta seuraajaa.

Julkkisten ja poliitikkojen välinen suhde on ollut olemassa ennenkin

– Tässä on muistettava, että tähän kohuun saakka heidän assosiaationsa Sanna Mariniin on ollut pelkästään myönteinen asia. En usko, että kukaan on kuitenkaan tarkoituksellisesti halunnut mustamaalata Marinia, vaan on ehkä aidosti oltu iloisia kutsusta.