Vogue Scandinavia jakoi otoksen Sanna Marinin rennosta festarityylistä

Ex-pääministeri Sanna Marinin Flow-festivaalin tyyli pääsi muotimedia Vogue Scandinavian sosiaaliseen mediaan. 

Ex-pääministeri Sanna Marin vietti viikonloppua Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaalilla. Muotimedia Vogue Scandinavia on jakanut hänen festarityylistään otokseen Instagramissa

– Suomen entinen pääministeri Sanna Marin bongattiin väkijoukon seasta Flow-festivaalilla Helsingissä coolissa, vapaa-ajan tyylissä: urheilullisessa denimissä, platform-bootseissa ja Muumi-lippalakissa, Vogue Scandinavia kirjoitti julkaisunsa yhteyteen. 

Kuvassa Marinilla on yllään rennot farkut, mustat maiharit, musta, vatsan paljastava paita sekä Moomin-tekstillä varustettu lippis. Lakki kuuluu muotisuunnittelija Mert Otsamon ja Moomin by Martinexin yhteistyömallistoon. 

Kuvakarusellin yhdeksännessä kuvassa on niin ikään JVG-musiikkikokoonpanosta tunnetun Jare Brandin vaimo Maria Brand valkoisessa minimekossaan.

Marin jakoi festivaaliatunnelmia myös omassa somessaan. Eräällä videolla hän intoutui jopa tanssimaan pöydällä. 

