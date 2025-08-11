Sanna Marin julkaisi vauhdikkaita festariotoksia – tanssi pöydällä

1:29imgKatso myös: Sanna Marin nähtiin joulukuussa 2024 Kesäkirja-elokuvan kutsuvierasensi-illassa Helsingissä
Julkaistu 11.08.2025 15:04
Toimittajan kuva
Teresia Jokela

teresia.jokinen@mtv.fi

Ex-pääministeri Sanna Marin vietti kesäviikonloppua Flow-festivaalilla. 

Ex-pääministeri Sanna Marin vietti monen muun tavoin viikonloppua Flow-festivaalilla Helsingin Suvilahdessa.

Marin jakoi festaritunnelmiaan Instagramiin saatetekstillä ”Flow25”. 

Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Otoksiin ovat päässeet Marinin lisäksi julkisuudesta tutut poliitikko Nasima Razmyar, Universal Musicilla artistien kanssa työskentelevä Kristiina Wheeler, muotisuunnittelija Mert Otsamo ja näyttelijä Minka Kuustonen

Marin on jakanut kuvakarusellissaan myös lyhyen videon, jossa hän jammailee muun muassa Wheelerin kanssa pöydällä. 

Lisää aiheesta:

Sanna Marin juhli julkkisseurassa RuisrockissaSanna Marin postasi kesäisen kuvakimaran – poseeraa Coldplayn Chris Martinin kanssaTällaisissa tyyleissä Sanna Marin juhli Flow-festivaaleilla – somessa kommenttiryöppySanna Marin poseeraa ensimmäisessä yhteiskuvassa kampaajarakkaansa kanssaKatso Sanna Marinin upeat festarityylit! Jakoi kuvia nahkahameessa ja läpikuultavassa mekossaElina Gustafsson julkaisi rohkean kuvan festareilta: "Viihdyn"
Sanna MarinNasima RazmyarMert OtsamoMinka KuustonenSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Sanna Marin