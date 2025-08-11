Sanna Marin julkaisi vauhdikkaita festariotoksia – tanssi pöydällä

Ex-pääministeri Sanna Marin vietti kesäviikonloppua Flow-festivaalilla.
Ex-pääministeri Sanna Marin vietti monen muun tavoin viikonloppua Flow-festivaalilla Helsingin Suvilahdessa.
Marin jakoi festaritunnelmiaan Instagramiin saatetekstillä ”Flow25”.
Otoksiin ovat päässeet Marinin lisäksi julkisuudesta tutut poliitikko Nasima Razmyar, Universal Musicilla artistien kanssa työskentelevä Kristiina Wheeler, muotisuunnittelija Mert Otsamo ja näyttelijä Minka Kuustonen.
Marin on jakanut kuvakarusellissaan myös lyhyen videon, jossa hän jammailee muun muassa Wheelerin kanssa pöydällä.