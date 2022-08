Sanna Marin kommentoi sosiaalisessa mediassa leviävää kohukuvaa: "Kuva ei ole asiallinen, pyydän sitä anteeksi"

Kuva, jossa kaksi naista suutelee Kesärannan tiloissa, on Marinin mukaan otettu Ruisrock-viikonlopun sunnuntaina, 10. heinäkuuta. Marin itse on nähnyt kuvamateriaalia tänään aamulla.

Marinin mukaan hänellä on ollut Ruisrock-sunnuntaina vieraana Kesärannassa ystäviä, joiden kanssa on saunottu, uitu ja vietetty aikaa.

Marin: Ei turvallisuusuhkaa

– Tämä on ainoa henkilökohtainen juhlani, jonka olen loma-aikanani järjestänyt, mutta Kesärannassa on tänä kesänä useita erilaisia juhlia järjestetty. Hallituspuolueiden kansanedustajille, oppositiopuolueiden kansanedustajille, valtioneuvoston kanslian väelle, politiikan toimittajille, päätoimittajille. Eli lukuisia juhlia on Kesärannassa järjestetty.

– Kesärantahan on koko ajan valvonnan kohteena. Siellä on koko ajan valvomo, joka valvoo Kesärannan alueella tapahtuvaa toimintaa. Kaikki nimet on etukäteisesti ilmoitettu valvomoon, he ovat tienneet ketä sillä alueella oleilee.