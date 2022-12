Kommentti: Cristiano Ronaldo rikkoo rumasti julistamaansa mantraa – aika todellisuuden tunnustamiselle käymässä vähiin

Puolivälierä Hollanti–Argentiina perjantaina 9.12. klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studiolähetys käyntiin jo klo 20.

Lionel Messin rinnalla aikakautensa suurimman pelaajan titteliä kantavalla Cristiano Ronaldolla, 37, on ollut valtavia vaikeuksia hyväksyä sitä, että hänen edustamansa joukkueet saattavat menestyä paremmin, kun hänen peliaikaansa leikataan.

Tämä on aiheuttanut oireilua urallaan järjettömiä maalimääriä mättäneessä ja lukemattomia titteleitä voittanessa Ronaldossa.

Seurajoukkue Manchester Unitedissa manageri Erik ten Hag luotti syyskaudella hyökkäyksessään enemmän muihin pelaajiin. Tämän seurauksena Ronaldo on muun muassa tehnyt näyttäviä poistumisia vaihtopenkiltä ennen ottelun päätösvihellystä.

Oli lehtiväite totta tai ei, todistuaineistoa on jo muutenkin riittävästi.

Tämän syyskauden aikana kahden huippujoukkueen meritoituneet valmentajat – Ten Hag ja Santos – ovat katsoneet, että joku toinen pelaaja on tähän rooliin Ronaldoa parempi valinta.

Ronaldon kohdalla joukkueen edun asettaminen ykköseksi päättyi tähän. Sen sijaan hän on kiukutellut ja järjestänyt julkisia protesteja.

Kohujen vaikutuksia on vähätelty niin Ronaldon kuin Portugalin jalkapalloliiton toimesta jälkikäteen, ja hyökkääjä on kommentoinut tekojensa motiiveja. Ronaldo varmasti tiedostaa poikkeuksellisten tempaustensa seuraukset, sillä hän on ollut vuosikaudet maailman tunnetuin jalkapalloilija ja kamerat seuraavat häntä herkeämättä.