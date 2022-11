Cristiano Ronaldo latasi rajua tekstiä päävalmentajastaan – "Minulla ei ole kunnioitusta häntä kohtaan"

Ronaldon kulunut kausi on ollut vaikea Manchester Unitedissa. Tottenhamia vastaan Ronaldo lähti kesken ottelun pois stadionilta ja seuraavassa ottelussa portugalilaista ei nähty mukana kokoonpanossa. 37-vuotias Ronaldo avautui nyt Piers Morganin haastattelussa väleistään ten Hagiin.

– Minulla ei ole kunnioitusta häntä kohtaan, koska hän ei kunnioita minua. Jos et osoita kunnioitusta minua kohtaan, en näytä kunnioitusta takaisin, Ronaldo sanoi The Sunin mukaan.

– Kyllä. Ei vain valmentaja, vaan myös muut seurassa. Tunnen oloni petetyksi. Ihmisten pitää tietää totuus. Tunnen, että on joitakin, jotka eivät halua minua tänne. Ei pelkästään tällä kaudella, vaan myös viime kaudella, Ronaldo kertoi.

– Jos he aloittavat minusta, se ei ole ongelma. Rakastan Manchester Unitedia. Rakastan sen faneja. He ovat aina puolellani. Jos he haluavat tehdä sen eri tavalla, niin heidän tulee muuttaa todella monia asioita, Ronaldo totesi.