Jalkapallon maailmanmestarilta odottamaton lausunto – "Hän ei puhunut asiasta mitään pukuhuoneessa"

MM-kullan ja siitä säilyneen huippuvireen yksi olennaisimmista tekijöistä on päävalmentaja Lionel Scaloni , 45. Pelillisestä sekasorrosta toiseen eri valmentajien alaisuudessa vuosien varrella tarponeen lajin suurvallan palaset loksahtivat paikoilleen juuri Scalonin alaisuudessa.

– Argentiina tarvitsee valmentajan, jolla on kaikki mahdollinen energia ja joka voi hyvin, Scaloni sanoi BBC:n mukaan.

– Minun on pysäytettävä pallo ja harkittava. Minulla on paljon asioita mietittävänä tänä aikana.

– Kyse ei ole hyvästeistä tai vastaavasta, mutta minun on mietittävä, sillä rima on hyvin korkealla ja on mutkikasta pysyä vireessä ja jatkaa voittamista.