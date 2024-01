Kommentti: Biljardimaila peräaukkoon ei ole raiskaus – outo laintulkinta painottaa sitä, miten väkivallantekijä asian kokee

– Asiassa esitetystä näytöstä ei siten voida päätellä, että peräaukkoon tunkeutumisella olisi ollut seksuaalinen tavoite vaan olosuhteet huomioon ottaen tarkoitus on voinut olla asianomistajan vahingoittaminen, tuomiossa kirjoitetaan.

Oikeus perusteli ratkaisua siis sillä, että peräaukkoon tunkeutuminen on osa laajempaa vakavaa väkivaltaa, eikä ollut todisteita teon erityisestä seksuaalisesta tarkoituksesta.

Syytteet raiskauksesta typistyivät pahoinpitelyrikoksiksi

Kuten yllä olevassa esimerkissä, rikoslain määrittelyistä huolimatta peräaukkoon väkivalloin esineen työntänyt ei yleensä saa tuomiota raiskauksesta vaan pahoinpitelyrikoksesta. Syynä on tulkinta seksuaalisen tunkeutumisen määritelmästä.

Oikeuden mielestä sähköhammasharjan tai virvelinnavan työntö takapuoleen ei ole seksuaalista

Yksi esimerkkitapaus on Helsingin hovioikeuden tuomio maaliskuulta 2023. Siinä huumekauppojen yhteydessä syntyneen epäselvyyden yhteydessä porukka oli juoksut uhrin kiinni ja työntänyt tämän peräaukkoon sormen. Syynä oli ilmeisesti se, että miehen epäiltiin kätkeneen viemänsä rahat peräaukkoonsa.

Esimerkki on sarjassaan kevyt. Vuosien saatossa uutisista on saanut (tai pikemminkin joutunut) lukemaan toinen toistaan groteskimpia teonkuvauksia. Uutisissa on kerrottu esimerkiksi tapauksista, joissa väkivallan väkivallan uhrin peräaukkoon työnnettiin avaimenperä, nukkuneelle miehelle sähköhammasharja tai kun nuorisokolmikko työnsi virvelinvavan eläkeikäisen miehen peräaukkoon.