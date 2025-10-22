Lounais-Suomen poliisi on saanut pääosin selvitetyksi Ruotsin-laivalla viikonloppuna ilmoitetun epäillyn raiskausrikoksen tapahtumien kulun. Asian esitutkinta jatkuu.

Poliisi otti kiinni ja pidätti neljä miestä epäiltynä törkeästä raiskauksesta sunnuntaina, kun miehet olivat palaamassa laivalla Ruotsista takaisin Suomeen.

– Yksi miehistä vapautettiin maanantaina, kun ilmeni, ettei hänellä ollut osallisuutta tapahtumiin. Epäillyt ovat kaikki parikymppisiä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Karrento Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Poliisi on kuulustellut rikoksesta epäillyt, asianomistajan sekä todistajia.

Lisäksi poliisi on suorittanut teknistä tutkintaa ja käynyt läpi teknistä materiaalia.

Lisäselvityksiä vielä työn alla

Poliisi kertoo saaneensa esitutkinnassa muodostetuksi selvän käsityksen tapahtumien kulusta ilmoitetussa rikoksessa.

– Epäillyt ja asianomistaja ovat kertoneet näkemyksensä tapahtumista, ja osapuolten kertomukset tapahtumien kulusta eroavat jonkin verran toisistaan. Esitutkinnan jatkuessa pyritään selvittämään tapahtumien kulkua vielä tarkemmin, Karrento sanoo.

Esitutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella epäiltyjen säilössäpidolle ei ollut enää edellytyksiä, ja poliisi vapautti heidät tänään keskiviikkona.

Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.

