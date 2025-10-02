Poliisi on kertonut, että uhrit ovat pääosin kotoisin Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Oikeudenkäynti jatkuu pitkälle ensi vuoteen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti laajassa ihmiskauppajutussa.

Poliisi on kertonut, että pääsyytetty, 44-vuotias suomalainen mies etsi ulkomaalaisia naisia uhreikseen esimerkiksi Tinderissä ja Facebookissa. Mies esitti olevansa menestyvä liikemies ja houkutteli naisia Suomeen puhuen avioliitosta ja perheen perustamisesta.

Poliisin mukaan mies tarjosi naisille työpaikkaa yrityksessään ja oleskelulupaa Suomessa. Miehen epäillään käyttäneen naisia puoli-ilmaisena tai täysin ilmaisena työvoimana. Poliisin mukaan mies maksoi työstä alimmillaan kolmen euron tuntipalkkaa. Joissakin tapauksissa hän ei maksanut palkkaa ollenkaan.

– (Pää)epäilty painosti naisia muun muassa työsopimuksilla ja oleskeluluvilla. Hän oli tehnyt työsopimuksia myös asianomistajien sukulaisten kanssa. Hän kerrytti asiaomistajille velkaa matka- ja majoituskustannuksista, mikä aiheutti heille riippuvaisen aseman suhteessa epäiltyyn, poliisin tutkinnanjohtaja Hannu Kortelainen valtakunnallisesta ihmiskauppatutkintaryhmästä kertoi aiemmin.

Oikeudenkäynti kestää kahdeksan kuukautta

Miehen epäillään myös käyttäneen uhreja seksuaalisesti hyväksi. Esitutkinnan perusteella mies painosti naisia seksitapahtumiin, joihin hän osallistui tuttaviensa kanssa. Uhrit joutuivat tekemään seksuaalisia tekoja ilman suostumusta ja heitä videokuvattiin, poliisi on kertonut.

Nyt käräjillä käsiteltävässä kokonaisuudessa on uhreja yhteensä 13. Poliisi on kertonut, että uhrit ovat pääosin kotoisin Afrikasta ja Etelä-Amerikasta.

Epäillyt rikokset on tehty vuosina 2019–2024 pääosin Espoossa ja Kirkkonummella. Syytteitä nousi muun muassa törkeästä ja perusmuotoisesta ihmiskaupasta sekä törkeistä ja perusmuotoisista raiskauksista. Syyttäjän mukaan syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden mukaan käräjäkäsittely tulee kestämään noin kahdeksan kuukautta. Osassa rikoskokonaisuutta syyteharkinta on vielä kesken.

Rakennutti taloja liiketoimintakiellosta huolimatta

Mies on ollut vangittuna viime vuoden elokuusta lähtien. Häntä epäillään myös talousrikoksista, jotka liittyvät rakennushankkeisiin ja työttömyyskorvauksiin.

Mies oli ollut vuoteen 2021 asti liiketoimintakiellossa aiempien rikostuomioidensa takia. Poliisi epäilee, että hän harjoitti silti pientalorakennusta Espoossa vuosien ajan.

Poliisin mukaan mies käytti välikäsinä sukulaisiaan, tuttaviaan ja ihmiskaupparikosten uhreiksi joutuneita naisia. Mies järjesteli välikäsiä mukaan Espoon kaupungin tonttiarvontoihin, rakennutti tonteille omakotitaloja ja myi ne eteenpäin.

Paperilla pääepäilty työskenteli yrityksessä, joka oli hänen entisen puolisonsa nimissä. Poliisin mukaan suurimman osan ajasta mies oli lomautettuna ja haki työttömyyskassasta korvauksia kymmeniätuhansia euroja, vaikka pyöritti samaan aikaan talonrakennusprojekteja.

Poliisi epäilee, että mies teki myös muita työttömyyskorvauspetoksia. Suomeen värvätyille naisille maksettiin ylisuurta palkkaa miehen entisen puolison yrityksestä, mikä sai työntekijöiden tulotason näyttämään korkealta.

Palkkoja maksettiin pankkitileille, jotka olivat uhrien nimissä mutta myös rikoksesta epäiltyjen käytössä. Osan rahoista epäillään ohjautuneen miehelle ja hänen entiselle puolisolleen.

