Ruotsinlaivalla epäillään naisen joukkoraiskausta, kertoo poliisi Aftonbladetille.
Neljä miestä on otettu kiinni epäiltynä teosta. Viking Linen viestinnästä vahvistetaan Expressenille, että kyse on Viking Grace-aluksesta, joka liikennöi Turun ja Tukholman välillä.
Tukholman poliisin tiedottaja Mats Eriksson kertoo, että laivan henkilökunta otti yhteyttä poliisiin.
– Laivan henkilökunta teki hyvää työtä. Olemme onnistuneet pidättämään neljä miestä, jotka kaikki ovat parikymppisiä. Yhden heistä henkilöllisyys on tiedossa, Mats Eriksson sanoo Aftonbladetille.
Raiskauksen uhri on viety jatkotutkimuksiin ja Aftonbladetin mukaan myös laivalla tehdään rikospaikkatutkintaa sekä muun muassa valvontakamerakuvien tarkastelua. Eriksson arvioi, että valvontakameroista paljastuu lisätietoa, joka voi auttaa heitä tutkinnassa.