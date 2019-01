Kolumni: Kiusaaminen on meillä geeneissä – ja se on asia, joka sen kitkemisyrityksissä täytyy huomioida

Kiusaaminen ei tietenkään ole mikään uusi ongelma, ja perinteisesti siihen on suhtauduttu niin, että kiusaajan päässä on vikaa. Äkkiseltään se kuulostaa hyvältä selitykseltä, mutta evoluutiopsykologeilla on toinen ehdotus, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti Ivan Puopolo.