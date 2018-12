Sarin poikaa on kiusattu vuosia – yläasteikäiset pojat hakkasivat hänet kotimatkalla: "Pelko hallitsee elämää ja pelkään hänen tekevän itselleen jotain"

Koulukiusaaminen on jättänyt Sarin 14-vuotiaaseen poikaan niin syvät jäljet, että tämä ei uskalla esimerkiksi liikkua yksin ulkona. Vuosia jatkunut kiusaaminen on ajanut lapsen sellaiseen tilanteeseen, jossa hän on yrittänyt satuttaa itseään.