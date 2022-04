"Kun kollega loukkaantui, hän verhoili sen vitsailuksi" – millaista ihmistä pidetään hankalana työelämässä?

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkija, kauppatieteiden tohtori ja dosentti Tiina Brandt on tutkinut, millaisia ominaisuuksia työtovereiden mielestä hankalilla ihmisillä on ja miten he vaikuttavat työyhteisöön. Jälki ei ole aina kaunista, sillä häiritsevä käytös voi johtaa koko työpaikan ilmapiirin kiristymiseen tai jopa riitaantumiseen.