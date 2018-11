Ivan Puopolon kolumni: Tämän takia feministit vihaavat Kulttuuritalolla esiintyvää oikeiston pop-älykköä Jordan Petersonia

Lue myös Ivanin aiemmat kolumnit ja kommentit:

Mahdollisuuksien vai lopputuloksen tasa-arvo?

Nyt hän on maailmankiertueella ja puhuu kaikesta siitä, mistä ei saisi: feministisen ideologian sumentamasta ajattelusta, miesten ja naisten biologisista eroista ja perinteisistä arvoista.

Leikitään (vaikkakaan en ole ihan varma, tarvitseeko tätä varsinaisesti leikkiä), että jossakin maassa 90 prosenttia kansanedustajista on miehiä.

Mikäli niin on, eli mahdollisuudet ovat tasa-arvoiset, ei Petersonin mukaan mitään ongelmaa ole.

Feministi, sanoo Peterson, katsoo lopputulosta. Sitä täytyy tasata tavalla tai toisella ja jos muu ei auta, otetaan avuksi pakko. Yksi sen muoto on positiivinen syrjintä.

Pakenevatko rosvot hitaammin, kun perässä on naispoliisi?

Juuri niin Suomessakin on tehty, kun esimerkiksi poliisien pääsykokeissa naiset saavat helpotusta kuntotestissä. Käytännössä nainen saa heikommalla suorituksella samat pisteet kuin mies.

Siitä seuraa, että nainen A pääsee sisään suorituksella, jolla mies B jää rannalle ruikuttamaan. Miksi? Juoksevatko rosvot hitaammin karkuun, kun perässä on nainen?

Syrjintä on väärin, mutta...

Syrjintä on väärin. Toistan: syrjintä on väärin. Se pitää saada loppumaan. Mutta hierarkian lopputuloksesta ei voi päätellä sitä, tapahtuuko syrjintää. Muussa tapauksessa Suomea syrjitään jalkapallossa järjestelmällisesti.

Piilaaksossa olevissa yrityksissä työntekijöistä vain 17 prosenttia on naisia. On mahdollista että se selittyy syrjinnällä, mutta on mahdollista, että se selittyy myös jollain muulla - esimerkiksi miesten ja naisten keskimääräisillä biologisilla eroilla.