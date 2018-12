14-vuotiasta Lucaa on kiusattu koko syksy: Tilanne paljastui äidille, kun poika nostettiin kirjaimellisesti vasten seinää koulun käytävällä – "Häntä uhattiin, että hänet hakataan"

– Sitten hän sai kerrottua, että häntä on kiusattu pitkään ja että nyt oli käyty käsiksi, äiti Una Floor kertoo MTV Uutisille.

Tönimistä, haukkumista ja nimittelyä koko syksy



Perhe on vastikään muuttanut Lahdesta Helsinkiin. Koulu ja muut oppilaat olivat pojalle entuudestaan tuntemattomia. Mitään syytä kiusaamiselle ei ole löytynyt.

– Me emme tiedä syytä, mutta oli se mikä oli, keneenkään ei ole oikeutta käydä käsiksi. Luca on kiva ja sosiaalinen kundi ja hänellä on poikakavereiden lisäksi paljon tyttöjä kavereina. Hän ehkä herättää tällä ja omalla tyylillään ärsytystä heikommissa tyypeissä, äiti arvelee.