Voiko ihminen olla syntyessään paha? Näin vastaa aivotutkija – "Väkivaltaisuus periytyy todella voimakkaasti"

– Väkivaltaisuus ja aggressiivisuus periytyy todella voimakkaasti, kuten muutkin ihmisen ominaisuudet. Sen takia monilla ihmisillä on alttius väkivaltaan jo syntymän takia, mutta eivät geenit tietenkään väkisin ihmisestä väkivaltaista tee.

Lapsuusajan laiminlyönnillä voi olla vakavat seuraukset

Väkivallalle selkeästi altistava tekijä on Nummenmaan mukaan lapsuusajan laiminlyönti ja kaltoinkohtelu.

Rikollisilla usein itsehillinnän puutetta

Monesti ihmiset ajattelevat ja mieltävät, että rikollisilla on huono itsetunto tai he ovat epävarmoja. Tämä ei Nummenmaan mukaan pidä paikkaansa.

– Tyypillisesti heillä ei ole huono itsetunto. Enemmänkin rikollisilla on itsehillinnän puutetta ja pelottomuutta sekä kyvyttömyyttä oppia omista virheistään. He eivät ahdistu siitä, että he rikkovat sääntöjä.