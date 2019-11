Mikkoa kiusattiin julmasti ala-asteelta yliopistoon: "Minua lyötiin vasaralla ja kaulallani pidettiin puukkoa" – Hänestä tuli algoritminero, joka kaapattiin Nokialle 22-vuotiaana

Sunnuntaina 11. marraskuuta Mikko Alasaarela alkoi kirjoittaa Twitter, Facebook ja LinkedIn-tileilleen twiittiketjua henkilökohtaisesta ja kipeästä aiheesta: Hän on ollut vakavasti koulukiusattu peruskoulusta yliopistotasolle asti.

Yläasteella Mikkoa lyötiin vasaralla

"Et kuulu joukkoon"

– Minut erotettiin yhdestä ylioppilaskunnan yrityksen hallituksesta sen takia, että en lähtenyt ryyppäämään muiden hallituksen jäsenten kanssa. Syynä erotukseen ei ollut osaamiseni hallituksen jäsenenä, vaan se, että "et kuulu joukkoon".

Koulukiusatusta algoritmineroksi

Sen jälkeen Alasaarela on toiminut yrittäjänä, puhujana, toimitusjohtajana ja asiantuntijana lukuisissa firmoissa. Viime aikoina hän on erikoistunut algoritmiseen vaikuttamiseen, minkä johdosta miestä on kysytty yhteen jos toiseenkin konferenssiin ja yritykseen kertomaan, miten kansakunnan nettikäyttäytymiseen vaikutetaan.