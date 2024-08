Nyt tuli kahvivaroitus yli 60-vuotiaille

Yli kolmen päivittäisen kahvikupillisen nauttiminen on yhdistetty tuoreessa tutkimuksessa nopeampaan kognitiivisten kykyjen heikkenemiseen. Tutkimustuloksista raportoi aiemmin Helsingin Sanomat.

"Liian runsas kahvinkulutus ei luultavasti suositeltavaa"

Yksi kahvikupillinen on Suomessa nykypäivänä noin 1,5 desilitraa. Yhdysvalloissa ja Englannissa sanalla "cup" voidaan viitata mittaan, joka on noin 2,4 desilitraa.

Tutkimuksessa käytiin läpi yhteensä 8451 yli 60-vuotiaan terveystietoja Ison-Britannian biopankista. Biopankki on tutkimusresurssi, joka sisältää geneettisiä- ja terveystietoja yhteensä puolelta miljoonalta britiltä. Tutkimukseen valituista henkilöistä 60 prosenttia oli naisia. Kaikkien tutkittavien henkilöiden kognitiiviset kyvyt olivat heikentyneet.

– Kuten vanha sanonta kuuluu, liian paljon mitä tahansa on pahaksi. Kyse on tasapainosta, joten kohtuullinen kahvinkulutus on okei, mutta liian runsas ei luultavasti ole suositeltavaa, tutkija Kelsey R. Sewell Advent Health -tutkimusinstituutista kommentoi lääketieteelliselle Medscape-julkaisulle.