Prisman oman valikoiman rinnalle tulee verkkokauppaan myös muita myyjiä ja brändejä.
Prisma.fi-verkkokauppa alkaa toimia markkinapaikkana loppuvuodesta alkaen, kertoo SOK. Uudistuksella Prisma.fi haastaa globaalit verkkokauppajätit nykyistä laajemmalla käyttötavaroiden valikoimalla, yhtiö katsoo.
Prisma.fi-verkkokauppaan otetaan Prisman oman valikoiman rinnalle myös muita myyjiä ja brändejä.
– Entistä laajempi valikoima on ainutlaatuinen kotimaisessa verkkokaupassa, sanoo tiedotteessa S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Sebastian Nyström.
Suomessa samalla tavalla toimii esimerkiksi kodin elektroniikkaa myyvä Gigantti ja kansainvälisesti Amazon-verkkokauppa.
Näin systeemi toimii
Peruskuvio on, että tuote ostetaan esimerkiksi Gigantin verkkokaupasta, mutta sen toimituksesta vastaa jokin toinen yhtiö.
Esimerkiksi Amazoniin on näin tullut myyntiin paljon kiinalaisten halpaverkkokauppojen tuotteita.
Prisma sanoo valitsevansa verkkokauppaansa "vain luotettavia suomalaisia ja eurooppalaisia myyjiä, jotka sitoutuvat Prisman sopimusehtoihin".
Uusia tuotteita voi alkuvaiheessa tiedotteen mukaan odottaa erityisesti elektroniikan, kodin ja urheilun kategorioissa.
Prisma.fi on Prisman käyttötavaroiden verkkokauppa, kun taas ruoan verkkokauppa toimii S-kaupat.fi-palvelussa.