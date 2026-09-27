Samppa Lajunen on nykyään kirjailija, yrittäjä sekä perheenisä.

Kolminkertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen, 47, tietää, että menestys ei synny sattumalta.

Pitkä ura yhdistetyn huipulla opetti hänelle sinnikkyyttä, tavoitteellisuutta ja kykyä nousta ylös vastoinkäymisistä – taitoja, jotka ovat olleet kullanarvoisia myös urheilu-uran jälkeen.

– Ehdottomasti molempia tarvitaan. Pitää olla joku peruslahjakkuus, mutta sen jälkeen lahjakkuus rakentuu työnteon kautta, Lajunen kertoi Huomenta Suomessa lauantaina 26. syyskuuta.

Lajusen uran aikana harjoittelu oli tarkasti rytmitettyä ja määrät suuria.

– Viikon seitsemästä päivästä kuutena tein kaksi treeniä ja sunnuntai oli vähän kevyempi päivä. Ei ollut kuin yksi harjoitus, mutta se kesti yleensä 2–3 tuntia.

Motivaation ylläpitäminen oli tärkeää, ja siihen auttoi myös musiikki, joka on ollut Lajuselle läheinen harrastus.

– Metsissä pitkien lenkkien aikana saattoi iskeä tylsyys, niin oli kiva pyöritellä päässä melodioita. Ilmakitaratuuletuskin lähti varmaan oman harrastuksen kautta, Lajunen naurahtaa.

Samppa Lajunen esittelemässä olympialaisten kultamitaleitaan vuonna 2002./ All Over Press

Salt Lake Cityn olympialaisissa vuonna 2002 Lajunen voitti olympiakultaa kaikissa kolmessa yhdistetyn kilpailussa, joukkuekilpailu mukaan lukien. Edellisistä olympialaisista, vuonna 1998 Naganossa Lajunen ylsi hopealle normaali- sekä joukkuekilpailussa.