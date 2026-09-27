Egotripin kitaristi kyseli kuvataiteilijaisänsä teosten perään MTV:n Huomenta Suomessa. Pian lähetyksen jälkeen Zachris "Knipi" Stierncreutzin puhelimeen kilahti viesti.

Zachris Stierncreutzin, eli Egotrippi-yhtyeen perustajajäsen Knipin isä Mikael Stierncreutz (1936–1976) oli kuuluisa taidemaalari. Isä kuoli 4-vuotiaan Knipin silmien edessä Helsingin Mannerheimintiellä.

Nyt Knipi ja hänen poikansa Kristian Stierncreutz ovat nostamassa uudelleen esiin Mikaelin elämäntyötä. Elokuvatuotantoa Aalto-yliopistossa opiskelevan Kristianin neljän vuoden projekti huipentuu ensi kesänä, kun Mikael-isoisän 1960-luvun teoksista koostuva näyttely on esillä Vaasan Kuntsin modernin taiteen museossa.

– Isoisä on aina kiehtonut minua, kun ei ole koskaan päässyt häntä tapaamaan. Ajattelin, että jos nämä teokset ovat näin merkityksellisiä minulle, niin ehkä ne ovat sitä myös jollekin muulle, Kristian Stierncreutz kertoi Huomenta Suomessa.

Neljän vuodenkaan aikana isoisän kaikkea taidetta ei ole saatu paikannettua. Niinpä isä ja poika kyselivät MTV:n lähetyksessä, josko maailmalle levinneistä teoksista olisi havaintoja.

Välittömästi lähetyksen jälkeen Knipi sai puhelimeensa viestin.

– Voin ilokseni kertoa, että minulta löytyy Mikaelin viimeiseksi jäänyt Balleriina-teos, viestin lähettäjä kirjoitti ja kertoi myös teokseen liittyvästä henkilökohtaisesta yhteydestään.

Knipi Stierncreutz ilmoitti MTV:lle, että tapaamista alettiin suunnitella välittömästi.