Sveitsi on tyrmäämässä ehdotuksen maan puolueettomuuslinjan tiukentamisesta.
Sveitsissä äänestetään tänään ehdotuksesta, jonka mukaan maan puolueettomuuslinjaa tiukennettaisiin. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen.
Hallituksen ennusteiden mukaan yli kaksi kolmasosaa on äänestänyt puolueettomuusaloitetta vastaan. Myös maan hallitus vastustaa aloitetta.
Sveitsin puolueista puolueettomuuden määritelmän tiukennusta kannattaa vain oikeistopopulistinen Sveitsin kansanpuolue SVP, joka on maan suurin puolue.
Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU:n pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain, jos Sveitsiä vastaan hyökätään, muu yhteistyö esimerkiksi Naton kanssa olisi kielletty.
Myös toinen kansanäänestyksessä ollut, ruokaturvaa koskeva esitys on ennusteen mukaan kaatumassa.