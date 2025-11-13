Monissa yrityksissä suositaan hybridimallia, mitä tulee lähi- ja etätöihin.

Kelan uuden johtajan Lasse Lehtosen etätyölinjaukset ovat herättäneet kiivaan keskustelun sopivista käytännöistä. Viiden jälkeen -ohjelma kysyi isoilta yrityksiltä niiden etätyölinjauksia.

Suurin osa Viiden jälkeen -ohjelman tavoittamista yrityksistä – eli UPM, Helsingin kaupunki, Kesko, SOK, Neste ja Nordea – suosivat mallia, jossa toimistolla ollaan 2–3 päivää, ja loput etänä. Toki osassa tehtäviä etätyö ei ole mahdollista ollenkaan.

Helsingin kaupungilta kerrotaan, että kaupungilla on jopa 35 000 työtehtävää, jossa etätyö ei ole mahdollista.

Tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ei pidä hyvänä, että työntekijä saa itse päättää, milloin on etänä.

– Pitkässä juoksussa ei ole hyvä, että henkilö saa itsenäisesti päättää [etätyöstä], Rouvinen sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Hänen mukaansa koko johtamisen tapa on mietittävä uudestaan, kun etätyön myötä johtaja ei voi jatkuvasti tarkkailla työntekijää.