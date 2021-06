Valtaosa suomalaisista haluaisi jatkaa etätöissä, mutta ei päivittäin – pakotettu etätyö on lisännyt tylsistymistä

– Meidän näkemyksemme pohjalta näyttää siltä, että niin sanottua hybridityötä eli läsnätyön ja etätyön yhdistelmää tekevien työhyvinvointi on vähän paremmalla tolalla kuin pelkästään etä- tai läsnätyötä tekevillä, sanoo STT:lle Salla Toppinen-Tanner, joka johtaa Työterveyslaitoksen Työkyky ja työurat -yksikköä.

Viikottainen etätyömahdollisuus suosituin

Kaikilla aloilla ei luonnollisesti voi tehdä etätöitä. Siksi Työterveydenlaitoksen mukaan on tärkeää seurata myös, millaisia vaikutuksia koronalla on näihin aloihin esimerkiksi koronan aiheuttaman lisäkuormituksen vuoksi.

Niin sanottu pakotettu etätyö on lisännyt huonosti vointia töissä etenkin nuorilla, joiden hyvinvoinnista tutkimukset ovat antaneet huolestuttavia tuloksia. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -kyselyn mukaan nuoret eli alle 36-vuotiaat kokevat tällä hetkellä eniten työuupumusta ja vähiten työn imua.

Tutkimuksessa on selvitetty työväestön hyvinvointia eri ajankohtina tehdyissä kyselyissä joulukuusta 2019 loppuvuoteen 2020, ja hanke jatkuu vielä ainakin syksyyn. Tähän mennessä kaikkiin kolmeen pitkäaikaiskyselyyn on vastannut noin 757 töissä ollutta vastaajaa.

Toppinen-Tanner sanoo, että nuoret ovat kokeneet eniten muutoksia siinä, kokevatko he saavansa reilua kohtelua. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että nuoret tarvitsevat työkokemuksensa määrän vuoksi työssä enemmän tukea ja palautetta kuin kokeneemmat työntekijät.

– Itsekin olen huomannut, että kun meillä on aloittanut uusia työntekijöitä, on todella vaikeaa välittää kokonaisvaltainen kuva organisaatiosta ja sen toiminnasta, jos ei pääse toimistolle.

Myös tylsistyminen lisääntynyt

Myös koko työväestön keskuudessa tylsistyminen on lisääntynyt koronaa edeltävästä ajasta. 18 prosenttia vastaajista kertoi kokevansa tylsistymistä päivittäin.

Myös työuupumuksen on katsottu lisääntyneen hieman.Yli puolet on kokenut itsenäisen päätöksenteon lisääntyneen, mutta 24 prosenttia totesi, että esimiehiltä saadun tuen on koettu vähentyneen.