Miten etätöissä kommelletaan? Heikillä oli videopalaveri käynnissä, kun Ruffe-koira yllätti: "Siinä oli hetken aikaa selittämistä"

Jäikö kamera tai mikrofoni auki etätöissä ja tulit tehneeksi jotain kiusallista? Ei hätää, niin on tehnyt moni muukin. Valokuituyhteyksiä rakentavan Valokuitnen Oy:n teettämässä kyselyssä reippaasti yli kolmannes kertoo töpänneensä joskus etätöissä.

– Se on hyvin ymmärrettävää, että niitä tavaroita sinne jää, mutta toki niitä voisi olla tuplana, niin sitten ei kävisi näin, toteaa Valokuitunen Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kaunisto Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Harva hommaa toista tietokonetta varmuuden varalta, mutta latureiden ja kuulokkeiden varakappaleita kannattaa harkita, jon on unohteluun taipuvainen.

Jäikö mikrofoni auki?

Kenties kaikista kiusallisimpia kommelluksia on sattunut onneksi vain harvalle. Viisi prosenttia vastaajista kertoo huutaneensa lapsilleen tai puolisolleen mikrofonin ollessa auki.

Kaksi prosenttia on niistänyt tai pieraissut kovaa mikrofonin niin ikään ollessa auki. Kaksi prosenttia vastaajista kertoo myös käyneensä wc:ssä palaverin aikana jättäen mikrofonin erehdyksessä auki. Yksi prosentti kertoo vaihtaneensa vaatteita kameran ollessa auki.

Heikki Kaunistollekin on sattunut oma osansa kiusallisia tilanteita. Yksi ikimuistoisimmasta liittyy perheen lemmikkiin.

– Meilläkin on tällainen Ruffe -niminen koira, joka aktiivisesti haluaa tulla leikkimään. Ja hänellä on sellainen voimakasääninen possu, jota hän tulee sitten tuomaan. Yksikin kerta sitten oli etäpalaveri käynnissä ja koira tuli siihen sen röhkivän possun kanssa. Muut palaverin osallistujat eivät nähneet, että siinä oli koira ja siinä oli hetken aikaa selittämistä, Kaunisto nauraa.

Myös brittiläinen Ellie Hurer on saanut kokea lemmikkieläimen kiusallisen keskeytyksen kesken tärkeän videopuhelun , kun hänen Henry -koiransa alkoi raivokkaasti oksennella.

Ehkä yksi eniten huomioita saaneista "etätyömokista" on kuitenkin ollut professori Robert E. Kellyn hupaisalla tavalla pieleen mennyt videopuheluhaastattelu , joka keskeytyi hassulla tavalla.

Pitääkö kamera olla etäpalaverissa auki?

– Suurin ongelma etätöissä on se, ettei enää nähdä sitä kollegaa. Se on huolestuttavaa, ja sille olisi kyllä syytä tehdä jotain, Kaunisto summaa.

– Tämä kameran käyttäminen on yksi tärkeä elementti sitä. Että me näemme ne kaikki mikroilmeet ja -eleet, jotka sitten kertovat paljon enemmän kuin se meidän pelkkä puhe. Ja sitä kautta, kun me ilmaisemme tunteitamme, niin ymmärretään paremmin ne meidän viestit, hän sanoo.