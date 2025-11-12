Kelan pääluottamusmies Tuula Hällfors-Laaksonen sanoo, ettei henkilökunta vastusta etätyötä. Sen sijaan pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit mediassa ovat aiheuttaneet hämmennystä.

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan henkilöstö on ollut viime aikoina kovan paineen alla, sanoo pääluottamusmies Tuula Hällfors-Laaksonen. Hänen mukaansa uuden etätyölinjauksen käsittely mediassa on aiheuttanut hämmennystä.

– Pääjohtajan ulostulot erityisesti. Mitä tulee linjauksiin etätyöstä ja lähityöstä, niin olen sanonut ennenkin, että eihän henkilöstö ole lähityötä vastaan, Hällfors sanoo.

Hän korostaa kuitenkin, että henkilöstö vaatii järkeviä joustoja ja yksilökohtaisia poikkeuksia esimerkiksi pitkien työmatkojen vuoksi tai terveydellisin perustein.

Loukkaavat kommentit

Kelassa on parhaillaan käynnissä muutoshanke, jossa henkilöstöä velvoitettaisiin työskentelemään vähintään neljänä päivä kuukaudessa tai vähintään yhtenä päivänä viikossa lähityössä toimistolla.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen totesi keskiviikkona Helsingin Sanomille, että "tässä työvoimatilanteessa ja tässä taloustilanteessa ei meillä ole nyt mitään erityistä tarvetta pitää ihan viimeisen päälle kiinni omasta henkilökunnastamme". Hänen mukaansa ei ole kohtuuton vaatimus, että osa työstä tehdään läsnä työpaikalla.